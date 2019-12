Pirotecnia: la Justicia labró un acta por uso y habilitará guardias permanentes para fin de año

En su primera experiencia de puesta en práctica la ordenanza que regula el uso de pirotecnia sonora en la sonora tuvo algunos problemas a la hora de ejecutarse. “La ordenanza recién ahora se está implementando entonces vamos a cometer errores, pero estamos trabajando permanentemente”, señaló el Juez de Faltas, Roberto Bufarini y mencionó que incluso se multó a una persona por uso.

Está claro que el caso de quienes manipulan este tipo de elementos prohibidos es el más difícil de multar ya que significa estar presentes en el momento. Sin embargo, agentes del Tribunal estaban clausurando una fiesta que se desarrollaba sobre calle Famatina y observaron que sobre calle América alguien estaba tirando fuegos artificiales: se acercaron al lugar y vieron que además estaban usando elementos no permitidos.

“Vimos morteros y otras cosas en la vereda asique teníamos la evidencia. Después el vecino nos confesó que había tirado y que desconocía la ordenanza, de modo que le labramos el acta correspondiente”, contó Bufarini en diálogo con El Roldanense.

En el caso de la casa de barrio Don Quijote donde se detectó venta ilegal, Bufarini confirmó que no se trataba de un lugar habilitado aunque marcó que por tratarse de una casa de familia no se pudo decomisar los elementos. “Yo no puedo ingresar sin una orden de allanamiento. Si está en la calle yo decomiso todo, pero en una casa no puedo”, señaló y advirtió que para el 31 montarán en esa zona guardias permanentes para evitar que se monte la venta.

Asimismo, destacó que también habían recibido una denuncia de venta ilegal en Tierra de Sueños 2, enviaron a los agentes pero no encontraron nada. “Estuvimos dando vueltas por todos lados, igualmente le pedimos a la gente que nos avise y que denuncie”, solicitó al tiempo que destacó que se eliminó por completo la venta en los cruces de rutas (salvo el local habilitado), una práctica muy común hasta el año pasado.