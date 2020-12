Plan urbano, Wifi en plazas, y nuevo parque, entre la batería de proyectos que aprobó el Concejo

La sesión del último miércoles en el Concejo de la ciudad trajo una batería de proyectos que entrarán en vigencia en el corto plazo. Los ediles aprobaron una serie de interesantes iniciativas que incluye Wifi en plazas, un nuevo parque, y equipamiento urbano, además del Plan Urbano que merece un capítulo aparte.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo que busca ordenar el crecimiento de la ciudad de acá a 20 años salió aprobada con 4 votos, en tanto que el Frente Roldanense -que ya venía adelantando su oposición a la manera en que se dio el debate asi como a algunos puntos de la iniciativa- votó en contra.

La sesión duró hasta entrada la medianoche de este jueves y por eso aun no está publicado como quedó finalmente el proyecto, detalles que se conocerán en estos días.

En tanto, junto con el Plan Urbano se aprobaron otros proyectos:

El proyecto de la instalación de wifi gratis en las plazas de la ciudad impulsado por interbloque conformado por el justicialismo y Juntos por el Cambio que ingresó al Concejo a principios de mes y que adelantó El Roldanense, en la noche del último miércoles fue aprobado y de esta manera se colocará una red de internet gratuita de wifi en las plazas públicas de las ciudad: Plaza Villa Flores; Plaza Evita; Plaza 25 de Mayo y en el Playón Municipal.

El segundo proyecto que los ediles de la ciudad le dieron el visto bueno, es a la transformación de un terreno público en barrio Los Olmos, emplazado entre las calles Emilio Pettoruti (de 0 a 100), Eugenio Daneri (de 0 a 100) y la calle Colectora de las vías del tren, para que este pueda contar con un nuevo parque o plaza pública, en donde se realizarán bicisenda, espejo de agua y juegos para chicos entre otros mobiliarios.

Otro de los temas abordados en la última sesión previa a la Navidad fue la propuesta de las empresas Planet Publicidad SRL y Van Publicidad SA para llevar adelante en Roldán un Plan de Reequipamiento Urbano, el cual implica -entre otras cosas- la construcción de 15 nuevas garitas de colectivos y la puesta en valor de los refugios existentes.

El Concejo deliberante local también estableció el nombramiento para las calles del Barrio Alto Residencial de nuestra ciudad.

La polémica

De la mano con el Plan Urbano, otro de los puntos álgidos de la noche pasó por la aprobación del “informe de la Secretaría legal y técnica con relación al Sector Las Chacras para la designación de calles”, remitido por el Ejecutivo. Esto es, el loteo de un predio de 40 hectáreas ubicado sobre la autopista frente a la Estación de servicios Puma a cargo de la empresa Los Daneses SRL que cuenta con planos aprobados desde 1968.

“Las calles nunca fueron aceptadas en la entonces Comuna de Roldán, no existe ni acto administrativo ni acta de donación, de un plano de hace más de medio siglo (año 1968), por lo cual el HCM no tiene elementos para poder aprobarlo. El Cuerpo, de convalidar la pretensión, estaría incurriendo en un grave error no sólo administrativo sino en un delito dado que también lo está haciendo a sabiendas que no hay documentos que avalen que existía una

urbanización que fácticamente no existe”, expusieron desde el Frente Roldanense al mostrar su oposición.