Pre Cosquín: hubo roldanenses entre los ganadores y ya piensan en repetir la sede

Con una importante cantidad de público en ambas jornadas y una “muy buena” calidad de artistas sobre el escenario, el balance oficial del Pre Cosquín llevadoel fin de semana en la ciudad es más que satisfactorio para los organizadores.

“Estamos muy contentos por esta fiesta que tuvimos y que superó todo tipo de expectativas, desde la cantidad de inscriptos que tuvo la sede como la cantidad de público que hubo durante los dos días, que no sólo fueron roldanenses sino vecinos de la región”, expresó a El Roldanense el secretario de Cultura local, Facundo Alejandro.

“La presencia de artesanos y emprendedores le dio un plus más a la fiesta que creemos ya se podría agregar al calendario anual que tiene la gestión de fechas fijas como el Día del Niño, Mateada de las Madres, Colectividades y ahora estamos pensando en agregar el Pre Cosquín”, sumó el funcionario.

“Hasta el jurado se sorprendió por la puesta en escena, el sonido, la iluminación, la pantalla gigante y por el nivel de artistas que se anotaron”, concluyó Alejandro.

En tanto, entre los ganadores –quienes subirán al mítico escenario Atahualpa Yupanqui en Cosquión 2019– se cuenta el talento local de Javier Araujo como integrante del conjunto de malambo Los Monchos.

Todos los ganadores

# Solista vocal femenina: Celina Astudillo

# Solista vocal masculino: Facundo Arcec

# Dúo vocal: No alcanza puntaje

# Conjunto vocal: No alcanza puntaje

# Solista instrumental: No alcanza puntaje

# Conjunto instrumental: No alcanza puntaje

# Tema inédito: De mi Tierra

# Solista de malambo: Rafael Ezequiel Sebilan

# Conjunto de malambo: Los Monchos

# Pareja de baile tradicional: Fabiola Mansilla y Matias de picatte

# Pareja de baile estilizada: Mara Doval y Victor García

# Conjunto de baile folclórico: Sin participantes