Renuncia y polémica: Alfonso se retiró de la sesión y ratificó que su renuncia es indeclinable

La renuncia de Jorgelina Alfonso a su función de concejal, por una presunta incompatibilidad entre esa función y la que tiene en la actividad privada como directora de escuela, cayó como una bomba política y sacudió el mediodía del martes. En horas de la noche, la edil se hizo presente en el Concejo para participar de la sesión y expresar su salida, aunque no todo salió como esperaba: pasados unos 30 minutos del inicio, la ahora ex funcionaria local abandonó el recinto, sin comprometer el quórum ya que quedaban cuatro ediles adentro.

Una vez fuera del edificio, dialogó con El Roldanense y aseguró que su decisión no tiene vuelta atrás. “La renuncia es indeclinable en función de que se me ataca en mi labor profesional, y cuido por encima de todo los intereses de la escuela”, expresó Alfonso, y señaló que esa parte fue la única que pudo leer en la sesión. “La presidenta del Concejo me negó leer mi nota de renuncia, me prohibió leer los dos dictámenes, y me exigió que le pidiera permiso para hacer el uso de la palabra como concejal. Aún hoy, hay un abuso de poder de su parte, y un ataque claro hacia mi persona”, describió.

Al tiempo que expresó que hoy cumple con lo que le solicita el Ministerio de Educación, destacó que cuenta con el amparo de la ley y un respaldo jurídico. “Está expresado en los documentos que mandan el secretario gremial de Sadop, Martín Lucero, y el doctor Jorge Elías. Ellos sostienen que no hay incompatibilidad alguna, ni en horarios ni en funciones, y que si bien mi actividad está ejercida en la docencia, al ser una empleada del sector privado tengo derecho a ejercer las dos funciones”, dijo. A la vez, aseguró que, entre ambas responsabilidades, sólo cobró un sueldo, “razón por la cual le regalé al Estado más del 50% de la dieta de concejal durante dos años”.

“A la comisión compuesta por los concejales Graizzaro, Mateo y Amsler les pareció de una necesidad primordial o inmediata lo que para ellos era una irregularidad de incompatibilidad”, agregó. Además, se refirió a que esta incompatibilidad que se le atribuye se da en los días posteriores a las elecciones: “Me llama mucho la atención que el gobierno provincial se expida tan cerquita de la finalización de una elección que resultó desfavorable para el peronismo”.

Asimismo, señaló que su acto de renuncia significa un gesto político de respaldo al Frente Roldanense, el espacio al que representa. “También, esto es un apoyo al gobierno entrante, sé que Gustavo De Sarriera va a trabajar muy bien en ese lugar”, manifestó sobre quien, en principio, ocupará su banca como segundo en la lista que se impuso en 2019. “Esto demuestra que lo nuestro no fue azar, ha sido una producción de equipo, y el proyecto que hoy llega al gobierno tiene gente comprometida y real”, puntualizó.

Cabe aclarar que mucha gente que se acercó a presenciar la sesión quedó fuera del recinto porque la decisión del Concejo fue mantener el protocolo Covid. Afuera quedaron representantes de Padres Autismo Roldán y Natalia Porfiri, entre otros, que aguardaban por el tratamiento de sus presentaciones.