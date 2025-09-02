Retasada: casa en venta dos dormitorios en barrio Santa Teresa Roldán
Propiedad de 170m2 sobre un lote de 796m2. Fotos, característica y precio, en la nota.
Inmobiliaria Susana Ippoliti vende una casa de dos dormitorios, ubicada en una de las zonas más arboladas de Roldan, barrio Santa Teresa, sobre la calle Río Bermejo esquina Río Paraná.
La propiedad ofrece comodidad, estilo y tranquilidad. Ideal para quienes buscan un lugar tranquilo sin renunciar a la accesibilidad. Presenta una opción inmejorable para destino comercial, gastronómico, centros de estética, gimnasio, etc.
La casa está RETASADA. Precio y más info acá