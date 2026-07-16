La Ciudad

Si queres ver de nuevo los goles, vas a tener que esperar: hasta las 14hs no habrá luz en una amplia zona de Roldán

La interrupción del servicio eléctrico fue informada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y se extenderá entre las 8 y las 14. Además, otros barrios podrían registrar dos cortes breves por maniobras operativas.

16 DE julio DE 2026

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este jueves 16 de julio, entre las 08:00 y las 14:00, se realizará un corte programado del suministro eléctrico en un sector de la ciudad de Roldán debido a trabajos de despeje, mejoras en las instalaciones de SETA y tareas de mantenimiento general.

La interrupción del servicio afectará a los vecinos de Tierra de Sueños II y al lado oeste de Puerto Roldán.

Desde la empresa también indicaron que otros sectores de la ciudad podrían experimentar dos interrupciones temporales de aproximadamente 15 minutos, una alrededor de las 08:00 y otra cerca de las 14:00, como consecuencia de las maniobras necesarias para llevar adelante los trabajos.

 

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