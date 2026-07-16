Si queres ver de nuevo los goles, vas a tener que esperar: hasta las 14hs no habrá luz en una amplia zona de Roldán

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este jueves 16 de julio, entre las 08:00 y las 14:00, se realizará un corte programado del suministro eléctrico en un sector de la ciudad de Roldán debido a trabajos de despeje, mejoras en las instalaciones de SETA y tareas de mantenimiento general.

La interrupción del servicio afectará a los vecinos de Tierra de Sueños II y al lado oeste de Puerto Roldán.

Desde la empresa también indicaron que otros sectores de la ciudad podrían experimentar dos interrupciones temporales de aproximadamente 15 minutos, una alrededor de las 08:00 y otra cerca de las 14:00, como consecuencia de las maniobras necesarias para llevar adelante los trabajos.