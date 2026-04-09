Solenno, la empresa roldanense de energías renovables que equipó al Paul Harris y se proyecta en la región

La novel empresa SOLENNO, especializada en energías renovables y nacida hace poco más de un año en Roldán, fue la encargada de realizar la obra que equipó al Instituto Paul Harris con 25 paneles solares. La puesta en funcionamiento se dio el martes por la mañana y permitirá a la escuela tener un gran ahorro. Pero, sobre todo, exhibe la capacidad de innovación y visión de futuro de Sol y Rolando, dos jóvenes ingenieros que vieron la veta y se animaron a emprender en la ciudad.

“Es una obra de energía solar en el marco de los prosumidores. Permite generar energía para abastecer el consumo de la escuela y su anexo deportivo. Todo el excedente se vende al distribuidor, en este caso EPE, para que se lo reconozcan en la factura”, destacó Rolando, en diálogo con El Roldanense. “Esto mejora la calidad del servicio, al inyectar energía, y estabiliza el consumo. Eso hace que los electrodomésticos duren más, al no sufrir bajones de tensión”, añadió Sol.

En poco tiempo la empresa instaló más de 20 obras, expandiéndose desde la ciudad a la región. “Tenemos mucha demanda. Los equipos son cada vez más comunes y la gente se está animando a colocarlos porque se da cuenta que es por acá. El ahorro de energía es fundamental, en solo cinco años recuperas la inversión”, señalaron. “El gran beneficio es que disminuye muchísimo el gasto en electricidad, que suele ser bastante alto”, complementaron a dúo.

Los responsables de SOLENNO aseguran que cada día crecen las consultas “por los cortes de energía y los aumentos tarifarios” que existen en la zona. “Está creciendo mucho la energía solar y no quiero dejar de destacar el beneficio ambiental, ya que se reducen las emisiones que de otra manera se generarían con fuentes fósiles”, expresaron, y aseguraron: “El sistema funciona muy bien y no necesita mantenimiento, por eso es que cada vez más gente se anima a tenerlo”.