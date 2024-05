Valentino Pelillo: ‘‘Sueño poder llegar a ser un futbolista profesional’’

Valentino Pelillo, es el joven que hace pocos días atrás fue fichado por Talleres de Córdoba para que se sume a las filas de la institución. En dialogo con El Roldanense el joven futbolista junto a sus padres contaron las sensaciones de poder dar este salto de calidad en su corta carrera.

Leonardo Pelillo y Liliana Benítez, son los padres de Valentino, el defensor central recientemente incorporado a Talleres de Córdoba, y en dialogo con este portal comentaron: ‘‘Valentino desde muy pequeño siempre fue fanático de la pelota y de jugar al fútbol y con el paso del tiempo en los diferentes clubes se fue armando con un defensor fuerte y aguerrido’’.

‘‘Para nosotros como padres es una alegría enorme que nuestro único hijo haya sido seleccionado para poder seguir su carrera en club tan importante y desde nuestra parte vamos a acompañarlo en todos los pasos que tenga que hacer’’, recalcaron los padres.

‘‘Mi primer paso en una escuelita, luego a los cuatro pase a jugar baby en ADIUR durante seis años y después de mucho tiempo me invitaron a principios de este 2024 a jugar a Atlético San Jerónimo y ahora a cuatro meses de haberme incorporado al club me llega esta posibilidad de irme a Talleres de Córdoba, y no dude en aceptar, pero a la vez me deja una sensación de tristeza por estar tan poco tiempo con el equipo del bosque’’, explicó Valentino y agregó: ‘‘Estoy muy agradecido a toda la dirigencia del bosque que me dieron el pase y puedo emigrar’’,

‘‘El año pasado fui preseleccioado en un selectivo para disputar el Mundialito en Villa María, representado a la ciudad de Roldán y llegamos hasta cuarto de final del torneo’’, recordó.

‘‘Esta oportunidad para mi es muy importante y voy a tratar de aprovecharla al máximo, voy a buscar de hacer todo lo que los profesores me pidan y poder seguir creciendo, sin dudas mi sueño mayor es poder llegar a hacer futbolista profesional’’, resaltó la joven promesa de 12 años.

‘‘Cómo Talleres no tiene predio en la zona, lo que hicieron desde la institución de Córdoba es un convenio con ADIUR , entonces de local siempre que pre AFA juegue de local lo hará en San Nicolás y cuando sea de visitante en Buenos Aires, es decir que Valentino va ir rotando jugar en estas diferentes canchas’’, cerró Liliana, mamá de valentino.