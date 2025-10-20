Venden casa de tres dormitorios a estrenar en Roldán: apta crédito y más barata
La propiedad fue retasada a un precio más bajo. Toda la info a un click.
Inmobiliaria Sofía Cicchitti vende una propiedad ubicada en Barrio Los Olmos, un entorno privilegiado con excelentes accesos, arboleda añosa, y conexión directa al casco céntrico de Roldán. Apta crédito y retasada.
La propiedad cuenta con:
• 3 dormitorios, uno en planta baja y dos en planta alta.
• Cocina y living comedor integrados, con diseño moderno y funcional.
• 2 baños completos, uno en planta baja y otro en planta alta.
• Cochera cubierta.
• Parrillero con bacha,
• Servicios : luz, agua y gas natural .
• Esquina con orientación noroeste, con excelente iluminación natural.
Superficies:
• Cubierta: 122 m²
• Semi-cubierta: 33 m²
• Terreno: 328,25 m²
Precio: u$120.000 (retasada)
Una propiedad lista para estrenar en un barrio consolidado, rodeada de naturaleza y con detalles de calidad.
Para coordinar una visita contactate al tel: 3413241280 . Sofia Cicchitti CI Mat:0582