Verónica, mamá de Nina: ‘‘Estamos desesperados, faltan siete días y no tenemos ninguna respuesta’’

El tiempo se agota y la familia de Nina había organizado, el pasado lunes 4 de abril una marcha a los Tribunales en Rosario para que la Justicia tome una decisión respecto a la bebé que necesita acceder al medicamento más caro del mundo antes del 27 de abril. Luego de varios idas y vueltas, la jueza atendió a los padres de Nina, pero cuando parecía que se veía una luz al final del túnel, la cosa se volvió a empantanar y siguen esperando respuesta por parte de la Justicia.

‘‘Faltan muy pocos días para que se cumpla el tiempo máximo para que Nina reciba el medicamento más caro del mundo, conocido como Zolgensma, pero luego de la marcha a los Tribunales de Rosario, la justicia aún no dio respuesta’’, detalló Veronica, la mamá de Nina en dialogo con El Roldanense.

‘‘El perito tiene que decir si Nina es apta o no para la medicación. Luego, de acuerdo a su declaración, la jueza toma una decisión y después hay que esperar que paguen el medicamento y luego del pago tarda aproximadamente 20 días en llegar a destino, pero el tiempo se agota y necesitamos una respuesta inmediata’’, agregó la mamá.

Cabe destacar que la jueza, Sylvia Aramberri, les había confirmado a los padres de la nena roldanense que no era la primera vez que se le presenta un caso como el de Nina, pero que los tiempos de la justicia muchas veces no son compatibles con los que esperan las familias. Lo cierto es que el medicamento, a falta de una semana para que la beba cumpla los dos años, aún no llega.