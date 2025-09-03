Medalla de oro para el grupo de danza de Tierra de Sueños 3 y clasificación al torneo final

El grupo de danza de Tierra de Sueños 3, EP Estudio, consiguió el pasado fin de semana medalla de oro en las selectivas de Matrix Producciones y ya tiene asegurado su lugar en las finales nacionales que se disputaran en el mes de octubre.

‘‘Durante el mes de julio el grupo de 20 niñas participaron del torneo 3.3 de danzas que se disputó en el Club Atlético Provincial de Rosario, y obtuvo el segundo puesto en coreografía brasilera, lo cual nos permitió recibir una beca para participar de las selectivas de Matrix Producciones’’, contó la directora del grupo, Eliana Pellegrini en diálogo con El Roldanense.

‘‘Ese nuevo desafío se desarrolló el pasado domingo 31 de agosto en el Metropolitano de Alto Rosario, donde las niñas que integran la delegación lograron ganar la medalla de oro y, con ello, el pase directo a las finales nacionales que se disputarán los días 18 y 19 de octubre’’, sostuvo.

“Fue una alegría inmensa, cada año nos preparamos con diferentes ritmos y siempre buscamos superarnos”, expresó Pellegrini tras el resultado.

La academia está ubicada en Tierra de Sueños 3, de alcanzar un buen desempeño en el certamen nacional, el grupo tendrá la posibilidad de viajar en mayo de 2026 a Brasil, donde se realizarán las finales internacionales.

Las 20 integrantes son:

Isabella Lucia Ramacciotti, Martina Bonetto, Emilia Giusiano, Nayla Capmany, Mirella Remache, Isabella Ares,Catalina Bertaina, Mia Sayal Cano, Pilar Sacchi, Josefina De La Iglesia, Malena Altamirano, Helena Osorio, Delfina Fortuna, Lola Sachez, Constanza Mastroainni, Martina Cozzi, Paloma Molina, Alma Barrionuevo, Alma Pereyra, Candela Botta.