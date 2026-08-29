Accidente en la ruta 9 entre un auto y una moto: actuó la ambulancia del SAMCo por heridas graves

Un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta se registró durante la tarde-noche de este sábado en Roldán y requirió la intervención de los servicios de emergencia.

El hecho ocurrió pasadas las 19 horas en la intersección de la Ruta 9 y calle Amenábar, donde, por circunstancias que se intentan establecer, colisionaron un Peugeot 206 y una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor quedó tendido sobre la calzada con lesiones de gravedad, principalmente en una de sus piernas.

En el lugar intervino personal de la Guardia Urbana de Roldán (GUR), mientras que una ambulancia del SAMCo acudió para brindar las primeras atenciones a los involucrados.Ademas actuó la policía en el lugar para preservar la escena.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el motociclista fue posteriormente trasladado hacia la ciudad de Rosario para recibir atención médica de mayor complejidad.