Accidente fatal en la autopista a Córdoba: despistó un auto y su conductor falleció al instante

El kilómetro 326 de la Autopista Rosario-Córdoba fue escenario de un fatal accidente de tránsito este domingo cerca de las 21.30, el cual tuvo como saldo el fallecimiento de un hombre de 41 años oriundo de Casilda.

Según informó la Unidad Regional XVI, personal policial de la Comisaría 8va de San Jerónimo Sud fue comisionado al lugar tras recibir el alerta de un siniestro vial. Por razones que son materia de investigación, un automóvil Chevrolet Vectra que circulaba en sentido hacia Córdoba se despistó, cruzando de carril y terminando volcado sobre la calzada opuesta.

Según las primeras pericias realizadas en el sitio, el hecho se habría producido sin la intervención de terceros vehículos.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el único ocupante del rodado, un masculino mayor de edad (41 años), identificado como Cristian A., oriundo de la ciudad de Casilda, se encontraba sin signos vitales, habiendo fallecido de manera instantánea a raíz del impacto.

Ante esta situación, los efectivos policiales procedieron al resguardo inmediato del lugar para garantizar el trabajo de los peritos al tiempo que también coordinaron peritajes dando intervención al Gabinete de Criminalística y al Médico Policial de turno.

Por otra parte, personal de Seguridad Vial l trabajó en el ordenamiento del tránsito para evitar nuevos incidentes en una zona de alta circulación.

El Fiscal de Turno de San Lorenzo, fue interiorizado de los pormenores del caso y ordenó las tareas de rigor para establecer las causales del despiste. Las actuaciones correspondientes se instruyen en la sede de la Comisaría 8ª.