Accidente múltiple en la autopista: cinco autos involucrados, helicópero sanitario y ambas manos cortadas

Cinco autos involucrados, ambas manos de la autopista cortada, helicóptero sanitario activado y autos circulando por la banquina: ese era el panorama cerca de las 10hs de este viernes en el kilómetro 300 de la autopista Rosario Córdoba tras un múltiple accidente vehicular.

Según las primeras informaciones, cinco vehículos estuvieron involucrados en el siniestro que se produjo simultáneamente en ambas manos, es decir, tanto ascendente como descendente.

Dos autos chocaron en sentido ascendente y en simultáneo en el sentido descendente se produjo una colisión múltiple entre los otros tres vehículos.

El tránsito en el lugar era muy lento ya que la circulación era por la banquina.