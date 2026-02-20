Roldán: piden 16 años de prisión para el acusado por el crimen del Pollo Ordóñez en Villa Flores

Este viernes en sala 8 del Centro de Justicia Penal de Rosario comenzó el Juicio oral de la Fiscalía Regional 2 por el crimen de Daniel “Pollo” Ordóñez, ocurrido en abril de 2023 en barrio Villa Flores. El tribunal está conformado por los Jueces de Primera Instancia Pablo Pinto, Rodrigo Santana y Paola Aguirre.

El Fiscal Alejandro Ferlazzo atribuye a Emiliano C. (21) el delito de homicidio simple en calidad de autor. Se solicita la pena de 16 años de prisión efectiva.

Se le achacó el 11 de abril de 2023, aproximadamente a las 18.30hs en zona de J.J. Valle al 500 de la ciudad de Roldán, cuando se presentó caminando junto a su pareja con un arma blanca, a la vivienda de la víctima Daniel Rodrigo Ordoñez, y al llegar lo llamó a la puerta.

Seguidamente, le recriminaron el presunto robo de una garrafa días antes; le manifestó que vayan a pelear, ante lo cual Ordoñez salió de su vivienda y luego de una discusión, el acusado propinó puñaladas y una de ellas, causó una herida en el flanco izquierdo del abdomen. Es trasladado en una ambulancia al SAMCO de la localidad, arribando fallecido por la lesión cardíaca grave por herida de arma blanca.

El acusado huyó luego del hecho y fue aprehendido por terceras personas, en el domicilio de su pareja, seguidamente intervino el personal policial.