Precios cuidados: Súper Oroño se suma al programa provincial Vuelta al Cole con un kit a $32.500

La Provincia de Santa Fe puso en marcha “Equipate para el cole”, el programa que ofrece una canasta escolar a precio de referencia y con facilidades de pago para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo. En Roldán, el Súper Oroño es uno de los comercios adheridos al acuerdo.

«En Súper Oroño nos sumamos al acuerdo escolar de Santa Fe para que prepares todo lo que necesitás sin gastar de más. Encontrá los productos incluidos en nuestras sucursales y arrancá las clases con todo», describieron.

El kit por $32.500 incluye una mochila y más de 20 artículos escolares definidos a partir de consultas con docentes de grado, con el objetivo de cubrir los elementos básicos que se exigen en los primeros años de la escuela primaria.

El programa, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, estará vigente hasta mediados de marzo y puede encontrarse en más de 150 librerías de toda la provincia. El listado de comercios adheridos se encuentra disponible en el sitio oficial www.santafe.gob.ar/preciossantafe.

Qué contiene la canasta

Para 1º a 3er. grado, el kit incluye: adhesivo vinílico (30 g), cuaderno de tapa flexible (24 hojas), goma de borrar, lápices de colores largos (x12), tijera escolar, sacapuntas plástico, regla de 20 cm, papel glacé (x10), bolígrafo borrable, lápiz negro (x3), bolígrafos (x3), fibras de color (x10), block de dibujo, cuaderno 19 x 23 cm, carpeta de tres solapas y mochila de espalda de 17 pulgadas.

Para 4.º a 7.º grado, contiene: adhesivo vinílico (30 g), cuaderno de tapa flexible (24 hojas), goma de borrar, lápices de colores largos (x12), tijera escolar, sacapuntas plástico, lápiz negro (x3), bolígrafos (x3), fibras de color (x10), block de dibujo, carpeta de tres solapas, mochila de espalda de 17 pulgadas, set de geometría (regla, escuadra y transportador), corrector líquido (9 g), carpeta escolar 3 x 40, repuestos escolares de 48 hojas (dos unidades) y compás plástico.