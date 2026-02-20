Una parte de la historia: Sportsman presentó su nueva camiseta con elementos simbólicos del club

Junto a la renovación de su campo de juego, Sportsman llega al comienzo de la liga Cañadense con otra gran novedad, la presentación de su nueva camiseta. Una indumentaria que lleva el peso de la historia.

Tanto la tradicional casaca titular como la alternativa y la de arquero tienen símbolos identitarios del club, marcas que representan el orgullo de pertenecer al barrio y la ciudad. Entre ellas, la vieja casona que estaba junto a la cancha, la fecha de fundación y, lógicamente, la Cebra.

El club hizo la presentación oficial junto a la marca HM Sport, encargada de vestir al equipo, a través de fotos y videos en las redes sociales. Si bien Sportsman quedó libre y no jugará la primera fecha este fin de semana, comenzará a vestir su nueva camiseta en la segunda, a fines de febrero.