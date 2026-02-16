Tres roldanenses se animaron al Rally del Viento a los Andes: una experiencia al límite entre montañas

“Participar del Rally del Viento a los Andes fue una experiencia tan exigente como inolvidable”, describió el roldanense Diego Bertini, quien junto a Nancy Lux y Vicente Garrido se animaron a una de las carreras más duras. Diego logró completar las tres etapas de la competencia quedando en el puesto 11 entre 20 participantes, en tanto que Nancy y Vicente (los más veteranos de la carrera), quedaron en la segunda etapa al no poder cumplir el tiempo reglamentario.

“Durante tres etapas, la carrera me llevó a recorrer algunos de los paisajes más impactantes de la cordillera, enfrentando distancias largas, viento constante y un desgaste físico que se hizo sentir desde el primer día. La primera etapa unió Huingancó con Varvarco en un recorrido de 53 kilómetros. Llegando en el puesto 11 de 20 participantes en la categoría individual, con un tiempo de 3:07 horas. Desde el comienzo quedó claro que no sería una carrera sencilla: el terreno irregular y el viento marcaron el ritmo, mientras las montañas acompañaban cada kilómetro recorrido. Cabe destacar el ascenso en la montaña de más de 1.250 metros”, describió Diego.

“La segunda jornada elevó la dificultad con una etapa de 75 kilómetros entre Varvarco y Los Cerrillos. Siendo todo el recorrido en ascenso: más de 1.800m + acumulados, tardando 4:53 horas y logrando el puesto 10”, contó y sumó: “El último día fue, sin dudas, el más duro de todos. Los 135 kilómetros de regreso a Huingancó pusieron a prueba la resistencia física y mental de cada participante, con más de 1850m + de ascenso acumulados. Hubo momentos de agotamiento, pero también de concentración y superación personal, en una etapa donde el viento y la distancia no dieron tregua”.

En cuanto a Nancy y Vicente, lograron llegar a la primera etapa en el primer puesto dentro de su categoría de veteranos, sin embargo quedaron eliminados en la segunda al no poder cumplir con el tiempo determinado. “Lo más lindo de todo fueron los paisajes. Si bien el físico no nos dio para más, fue una experiencia espectacular”, se entusiasmó Nancy en diálogo con este medio.

Al finalizar la competencia, el balance fue profundamente positivo para todos. “Alcancé el puesto 11 entre 20 participantes, en una carrera muy dura y de gran nivel. Tardé 14:38 horas en las tres etapas con un total de 275km recorridos con un total de 4.800m+ de desnivel acumulados. Más allá del resultado, destaco la excelente organización del evento y los paisajes espectaculares que hicieron del Rally del Viento a los Andes una experiencia única, de esas que dejan huella y ganas de volver”, finalizó Diego.