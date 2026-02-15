Carril lento: el plan de concesiones de rutas del gobierno nacional deja afuera la A012

El gobierno nacional lanzó el pasado miércoles la licitación pública para la concesión de cuatro tramos de rutas nacionales que incluyen la avenida de Circunvalación de Rosario, un segmento importante de la autopista a Buenos Aires y gran parte de la ruta nacional 33 en el sur de Santa Fe. Esta concesión abarca la construcción, la explotación, administración y mantenimiento de estos corredores viales.

Sin embargo, el nuevo esquema anunciado deja afuera del esquema la ruta A012 en un tramo crucial que atraviesa Roldán y que llega hasta los puertos del Gran Rosario.

En total se licitará la concesión de más de 2.500 kilómetros de ruta divididos en cuatro conexiones, el tramo Mediterráneo, el Puntano, el Portuario Sur y el Portuario Norte en lo que se denomina la etapa II-B. Estas licitaciones completan la etapa II-A, licitada en enero pasado y que tendrá su apertura de sobres el 27 de febrero.

Las licitaciones en marcha tendrán un plazo de 20 años, con la opción de extenderlo a 30 años. Este nuevo esquema marca la puesta en marcha de un paradigma claro: la inversión del Estado es nula ya que en el nuevo esquema que presenta la administración del presidente Javier Milei, el concesionario privado realiza la inversión y recibe la retribución cobrando un peaje a los autos, camiones y demás vehículos que transitan la ruta.

Un tema sin resolución es la propuesta que el gobierno santafesino le hizo a la Casa Rosada para que le ceda la jurisdicción de la ruta nacional A012 en la llegada a las terminales cerealeras a la altura de Timbúes.

«Seguimos en la la búsqueda de que nos entreguen la ruta. Teníamos todo el trámite administrativo ya encaminado, faltaba la decisión política de parte del gobierno nacional de cederla. Nosotros seguimos avanzando con el diseño de un plan de mantenimiento de rutas de ingreso a puertos, pero todavía no hemos tenido respuesta favorable», dijo el ministro Lisandro Enrico en diálogo con el diario La Capital.