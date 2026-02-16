De Roldán al evento de moda más famoso del mundo: Romi Reist en la New York Fashion Week

Romi Reist, influencer y modelo oriunda de la ciudad de Roldán, formó parte de la New York Fashion Week tras ser invitada por la productora Runway 7 Fashion, una reconocida plataforma internacional dedicada a la organización de desfiles y presentaciones de moda durante las fechas oficiales del evento en Nueva York, así como también en ciudades como Miami y Los Ángeles.

En esta oportunidad, la joven participó en calidad de influencer argentina y modelo con el objetivo de acompañar y respaldar a los diseñadores nacionales que se presentaron el domingo 15 en el emblemático Sony Hall de Nueva York, uno de los escenarios elegidos para albergar las propuestas emergentes y consolidadas del diseño internacional.

Durante su paso por el evento, Reist compartió espacio con el cónsul argentino en Nueva York, destacados diseñadores y figuras reconocidas del ambiente artístico, entre ellas Dalma y Gianinna Maradona, hijas del legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona.

La presencia de la roldanense en uno de los encuentros de moda más importantes del mundo representó un hito personal y profesional, además de un motivo de orgullo para su ciudad natal. Desde Roldán hacia una de las capitales globales de la moda, la experiencia reflejó el crecimiento de su carrera en el universo digital y de las pasarelas, reafirmando que los sueños pueden trascender fronteras cuando se combinan esfuerzo, constancia y pasión.