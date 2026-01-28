Roldán: la Policía activó el protocolo de búsqueda por la desaparición de una menor de 13 años

La Unidad Regional XVII de San Lorenzo informó que este martes 28 de enero se activó el protocolo de búsqueda de personas para dar con el paradero de Mía Mareco, una menor de 13 años, cuya ausencia fue denunciada en la ciudad de Roldán.

Según precisaron fuentes policiales, la denuncia fue radicada por la madre de la adolescente en la Comisaría 6ª, luego de constatar que alrededor de las 7 de la mañana la joven ya no se encontraba en su habitación. Tras el transcurso de las horas sin novedades sobre su paradero, se dio inmediata intervención a la Justicia.

De acuerdo a los datos aportados, Mía Mareco mide entre 1,40 y 1,50 metros aproximadamente, tiene contextura robusta (unos 65 kilos), ojos marrones y cabello castaño por debajo del hombro. Como señas particulares, posee un piercing en la nariz y una cicatriz en el codo izquierdo.

Bajo directivas de la fiscal Dra. Sánchez, del Ministerio Público de la Acusación, el personal policial inició las acciones correspondientes, que incluyen la activación de las redes de alerta en todas las unidades móviles, el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas en las inmediaciones del domicilio y en posibles rutas de desplazamiento.

Desde la fuerza indicaron además que la familia autorizó la difusión de los datos y la imagen de la menor con el objetivo de agilizar su hallazgo. En ese marco, se solicita a la población que ante cualquier información sobre su paradero se comunique de inmediato con la Central de Emergencias 911 o con la dependencia policial más cercana.