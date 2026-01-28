Conflicto municipal: extienden la conciliación obligatoria y la Municipalidad asegura funcionamiento normal

Tras el paro de 72 horas anunciado durante el día de ayer por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) para este jueves 29 y viernes 30 de enero y el próximo lunes 2 de febrero, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe dictó la prórroga de la conciliación obligatoria, hasta el 19 de febrero, dejando sin efecto la medida de fuerza dispuesta por el gremio.

Desde el Ejecutivo local remarcaron: “Ante la prórroga de la conciliación obligatoria, el municipio está obligado a ajustarse a derecho. Esto implica que todos los trabajadores deben presentarse a sus puestos de trabajo y, para quienes no lo hagan, corresponderá el descuento del día y del presentismo”.

De esta manera, la Municipalidad de Roldán prestará sus servicios con normalidad durante las tres jornadas que habían sido previstas inicialmente para la medida de fuerza.