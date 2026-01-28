Machuca vuelve a Vélez: el club confirmó el regreso del jugador roldanense

Imanol Machuca está preparado para afrontar la temporada 2026. Luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) levantara la sanción que había dispuesto la FIFA, el futbolista roldanense vuelve a Vélez Sarsfield con nuevo número de dorsal.

El pasado lunes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Imanol Machuca y de esta manera se le levantó la suspensión que le impedía jugar, sanción que pesaba sobre el ex jugador de Unión de Santa Fe. La resolución le permitió regresar de inmediato a la actividad profesional. En virtud de lo dispuesto, el delantero resolvió su situación contractual y firmó nuevamente con Vélez Sarsfield.

La decisión del máximo tribunal deportivo habilitó al atacante a volver a las canchas y, en ese marco, se confirmó su vínculo por un año a préstamo con el club de Liniers.

Cabe destacar que en esta nueva etapa el extremo dejará de utilizar el número 39 y pasará a vestir la camiseta número 7. De esta manera, el cuerpo técnico encabezado por los mellizos Barros Schelotto contará con una alternativa más de cara a la temporada 2026, que ya comenzó en el fútbol argentino.