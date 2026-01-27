Adiós a un sitio emblemático de Roldán: desmantelan los silos de Pellegrini y Fray Luis Beltran

Esta semana comenzaron la tarea de remoción de las gigantes estructuras de los silos Amsler ubicados en Pellgrini y Fray Luis Beltrán, pleno casco urbano de Roldán.

Símbolo de una época pero en desuso desde hace mas de una década, el lugar supo contener una fluida actividad con el ir y venir de camiones y de trabajadores. Pero desde fines del 2010 la empresa trasladó casi todo el almacenamiento a los silos ubicados sobre la ruta A012.

Asi, la esquina quedó sin uso y la gigantesca estructura empezó a deteriorarse convirtiéndose en chatarra.

Con el desmantelamiento en marcha, la ciudad ganará un terreno en una de las avenidas mas transitadas, aunque su futuro uso aun es incierto.