La Primera División femenina de La Cebra inicia una nueva etapa y abre pruebas para jugadoras

La Primera División femenina de La Cebra pone en marcha una nueva etapa de trabajo de cara a la próxima temporada y renueva las expectativas con el inicio de la pretemporada y la apertura de pruebas para jugadoras.

La convocatoria está destinada exclusivamente a futbolistas que deseen integrar la Primera División del equipo femenino, con el objetivo de seguir fortaleciendo el plantel y consolidar el proyecto deportivo. Desde la institución destacaron la importancia de abrir las puertas a todas las chicas que tengan ganas de sumarse y disfrutar de este deporte.

En esta nueva etapa, el equipo contará con un cuerpo técnico renovado, encabezado por Norberto Salazar como director técnico, acompañado por Leo Ramírez, quienes estarán a cargo de la conducción futbolística y la preparación del plantel.

La pretemporada y las pruebas de jugadoras se llevarán a cabo los días miércoles y viernes, a partir de las 20:00 horas, en el predio ubicado en Tierra de Sueños 1. Desde el club invitaron a todas las interesadas a acercarse y ser parte de este nuevo desafío del fútbol femenino de La Cebra.