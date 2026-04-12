Artistas plásticos roldanenses y un programa para este domingo: creatividad local en el Paseo del Bicentenario

Este domingo desde las 11 hasta las 18hs se realizará al primer Encuentro de Artistas Plásticos Roldanenses de 2026, en conmemoración de los 160 años de nuestra localidad.

«Será una jornada de reunión, arte al aire libre, llevando a nuestras obras, todo lo que nos guste, resulte interesante, recordemos u observemos en vivo, desde ese lugar», destacaron.

Cada uno de los que asista podrá traer sus materiales, soportes, reposeras, y lo que necesite para amenizar la jornada, trabajando en lo que cada uno realice, dibujos, pinturas, grabados, o esculturas de pequeño tamaño.

«Es para ustedes y abierto a la comunidad por si alguien desea sumarse al grupo. Los esperamos para disfrutar de una hermosa jornada en vivo, y para conservar sus obras, para ser presentadas en un espacio especial, el día 20 de septiembre», sumaron desde la organización.

La cita es a partir de las 11 y hasta las 18hs en el Pase del Bicentenario (entre Alberdi y Oroño).