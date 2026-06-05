Autopista: aseguran que el gobierno nacional impulsará la construcción del tercer carril entre Rosario y Roldán

El abogado Marcos Peyrano, apoderado de La Libertad Avanza en Santa Fe y a quien dentro del partido ven como un potencial candidato político para 2027, volvió a poner sobre la mesa un tema crucial para la circulación diaria de vecinos roldanenses y de la región. En una nota que brindó al medio Epa News, señaló que el gobierno de Javier Milei planifica la construcción de un tercer carril en el tramo Rosario – Roldán de la autopista a Córdoba.

Los trabajos incluirían obras de ampliación y mejoras de transitabilidad sobre el corredor, que se transformó en uno de los tres más utilizados del país. De hecho, diariamente circulan por allí alrededor de 30.000 vehículos de diferente tipo. Y, en sintonía con lo que pondera el gobierno nacional, Peyrano aseveró que “serán los privados quienes hagan las obras”. Sería a través de contratos de concesión y peajes, garantizando que el Estado no asuma el costo.

La propuesta trae nuevamente a colación los detalles del tercer carril que habían aparecido por primera vez en una documentación de Vialidad Nacional de 2021. Allí se detallaba que el camino adicional tendría 3,65 metros de ancho y abarcaría desde la altura de avenida Circunvalación hasta la intersección con la A012. En ese momento, la obra contemplaba también la iluminación total de esos 17 kilómetros sobre el cantero central y las colectoras.