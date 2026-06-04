Vialidad pasó las topadoras por Funes y eliminó las bajadas ilegales de la autopista hacia el hotel

La Dirección Nacional de Vialidad informó este jueves que, junto a Corredores Viales S.A., procedió a eliminar las conexiones ilegales que habían sido detectadas frente a un hotel de Funes sobre la autopista Rosario-Córdoba, en el marco de la polémica que se generó en las últimas semanas por las obras realizadas en ese sector.

Según indicó el organismo nacional, los accesos permitían maniobras directas de ingreso y egreso entre la autopista y la colectora, una situación que consideró incompatible con las condiciones de seguridad exigidas para una vía de alta velocidad.

«Las conexiones ilegales representaban un grave peligro para la seguridad vial», sostuvo Vialidad en un comunicado. De acuerdo con el organismo, esos accesos carecían de carriles de aceleración y desaceleración, señalización adecuada, canalización de movimientos y condiciones de visibilidad acordes a la normativa vigente.

La repartición agregó que este tipo de intervenciones generaba cruces, frenadas y maniobras imprevistas que incrementaban el riesgo de siniestros viales graves.

La controversia había comenzado luego de que trascendiera que el propietario del establecimiento había realizado trabajos para mejorar un tramo deteriorado de la colectora ubicada frente al hotel y posteriormente recibiera una intimación de Vialidad Nacional.

Ante la repercusión pública que tomó el caso, el organismo aclaró días atrás que no había ordenado demoler las mejoras ejecutadas sobre la colectora. Según explicó entonces, lo que debía regularizarse eran las intervenciones realizadas sin autorización y, especialmente, las conexiones directas con la autopista que consideró ilegales y peligrosas.

En ese marco, Vialidad señaló que había intimado al titular del emprendimiento mediante carta documento para que eliminara esos accesos y restituyera las condiciones de seguridad correspondientes. Sin embargo, aseguró que en su respuesta el particular manifestó no haber ejecutado dichas intervenciones.

Frente a esa situación, el organismo nacional y Corredores Viales decidieron avanzar con la remoción de las conexiones cuestionadas.

«Vialidad Nacional y Corredores Viales S.A. tuvieron la obligación de intervenir para eliminar estas situaciones de peligro y restablecer las condiciones de seguridad vial que deben existir en una autopista», concluyó el comunicado oficial.

Fuente: Rosario 3