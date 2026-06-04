Megaoperativo policial en Roldán: identificaron a 60 personas y detuvieron a un hombre con pedido de paradero activo

Durante la tarde del miércoles 3 de junio, la Policía de la Provincia de Santa Fe desplegó un importante Operativo de Saturación de Alta Visibilidad y Control Territorial en distintos cuadrantes y accesos estratégicos de la ciudad de Roldán, con el objetivo de reforzar la prevención y la presencia policial en la vía pública.

El procedimiento se desarrolló entre las 16 y las 18.30hs y contó con la participación de toda la conducción de la Unidad Regional XVII del departamento San Lorenzo. El operativo fue encabezado por el jefe de la Unidad, director Víctor Rivero, y el subjefe, subdirector Daniel Vázquez, quienes supervisaron las tareas junto a directores de las áreas de Orden Público, Cuerpos, Operaciones e Inspecciones de Zona.

Para la ejecución del dispositivo se coordinaron recursos de las comisarías 3ª, 6ª, 8ª, 10ª y 14ª, además del Comando Radioeléctrico de Roldán, el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), personal de PDI Canes, DAP y la Guardia Urbana de Roldán (GUR).

Como resultado de los controles realizados, fueron identificadas 60 personas, de las cuales 11 fueron trasladadas para averiguación de antecedentes en el marco del artículo 10 bis. Además, se fiscalizaron 17 automóviles y 26 motocicletas.

En cuanto a los controles vehiculares, una motocicleta fue retenida por infracción al Decreto 460, mientras que otras cuatro unidades fueron remitidas al corralón municipal por distintas faltas.

Uno de los procedimientos más relevantes tuvo lugar durante las verificaciones en la vía pública, cuando los efectivos interceptaron y aprehendieron a un hombre sobre quien pesaba un pedido de paradero activo y vigente solicitado por la Justicia.

El individuo fue trasladado a la Comisaría 6ª de Roldán para la realización de las actuaciones correspondientes. Según informaron desde la fuerza, el operativo concluyó sin registrarse otras novedades de importancia.