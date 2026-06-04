Industriales roldanenses presentes en Agroactiva: firma de compromiso con la innovación laboral y acompañamiento a empresas locales

La Unión de Empresarios Industriales de Roldán (UNEMPIR) tuvo una destacada participación este miércoles 3 de junio en Agroactiva 2026, donde concretó la firma de un importante compromiso institucional orientado a promover la innovación laboral y acompañó a empresas roldanenses que forman parte de la reconocida exposición agroindustrial.

Los directivos Darío Governatori y Esteban Salusso representaron a la entidad en el stand de la Provincia de Santa Fe, donde suscribieron el “Compromiso por la Innovación Laboral” junto a la Secretaría de Empleo y Desarrollo Emprendedor, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social provincial.

El acuerdo establece un marco de cooperación destinado a anticipar y acompañar las transformaciones tecnológicas que atraviesan actualmente los sectores productivos. Entre los principales objetivos se encuentran el análisis del impacto de la automatización y la digitalización en los procesos industriales, la promoción de nuevas formas de organización del trabajo y el desarrollo de instancias de capacitación para preparar a los trabajadores ante las demandas del empleo del futuro.

Durante la jornada, la comitiva también participó de la charla “El Futuro del Trabajo”, un espacio de reflexión en el que especialistas abordaron cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes están redefiniendo los perfiles laborales dentro de la industria.

Desde la comisión directiva de UNEMPIR destacaron la relevancia estratégica de esta iniciativa para el crecimiento de las empresas locales. “Es de suma importancia para las empresas de Roldán poder dar el salto hacia la automatización de procesos y comenzar a implementar soluciones de inteligencia artificial en las industrias. Articular estas herramientas con el apoyo de la provincia nos va a permitir traccionar la modernización tecnológica sin perder de vista la capacitación de nuestros recursos humanos”, expresaron.

Además de la firma del convenio, la presencia en Agroactiva sirvió para fortalecer el acompañamiento a las firmas asociadas que representan a Roldán en una de las muestras agroindustriales más importantes del país. En ese marco, representantes de UNEMPIR visitaron los espacios de Danes, Indecar y Gin La Salvaje, empresas que exhiben sus productos y desarrollos ante miles de visitantes de todo el país.

Desde la entidad remarcaron que la participación de estas compañías refleja la capacidad productiva, la calidad y la diversidad del entramado industrial roldanense, consolidando el posicionamiento de la ciudad dentro del sector.

Por último, recordaron que el compromiso firmado no implica obligaciones económicas para la institución, sino que constituye una herramienta de articulación para generar mesas de trabajo, foros y acciones conjuntas con el Estado provincial, con el objetivo de fortalecer la competitividad de las industrias locales y promover la generación de empleo de calidad.