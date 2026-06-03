Capitales chinos avanzan en Roldán pero en el Concejo le salen al cruce y piden informes

El bloque oficialista del Concejo presentó en el Concejo un proyecto para solicitar información a la Municipalidad sobre la posible apertura de un supermercado de grandes dimensiones en la esquina de Avellaneda y Gálvez. Según pudo saber El Roldanense, la instalación responde a capitales chinos que ya desembarcaron en la ciudad con otros negocios del mismo tipo.

La iniciativa ideada por los ediles de Unidos está basada en “la preocupación de comerciantes” de la zona ante esta nueva habilitación comercial. Vale destacar que las obras comenzaron hace tiempo y se observan a diario, aunque el supermercado aún no abrió sus puertas. “Queremos conocer si existe un pedido de factibilidad o habilitación comercial”, comunicaron los funcionarios.

En paralelo, la misiva solicita acceder a los informes y estudios técnicos que exige la normativa vigente respecto al “impacto socioeconómico, el tránsito, el estacionamiento, la infraestructura y los servicios urbanos” que irían de la mano con el nuevo local. “Este proyecto surge a partir de la preocupación expresada por comerciantes ya instalados en el sector”, comunicaron los concejales.

“Es fundamental evaluar cómo una nueva habilitación de gran escala podría impactar en el entramado económico existente y en las fuentes de trabajo que hoy sostienen el desarrollo local”, señalaron. “El crecimiento de la ciudad debe darse de manera planificada y equilibrada, promoviendo nuevas inversiones pero también contemplando la realidad de los comercios locales”, aseguraron.