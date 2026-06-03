El equipo Cansat vuelve a la carga: los alumnos de la escuela Técnica diseñarán un nuevo proyecto de satélite

Tres años después de haber lanzado su satélite en la provincia de Córdoba, el equipo Cansat Roldán vuelve a la carga y participará nuevamente del concurso organizado por la Comisión de Actividades Espaciales (CONAE). Será la tercera oportunidad para los alumnos de la escuela Técnica, que habían diseñado su primer prototipo en el año 2022. Desde aquellos días a la actualidad, nunca dejaron de trabajar en el ámbito científico y adquirieron aún más conocimientos, los mismos que intentarán aplicar para volver a ser elegidos en esta ocasión.

“Por ahora nos enfocamos en hacer pruebas de distintos sistemas como comunicación, accionamiento remoto de mecanismos y manejo de la energía, pero son sólo ensayos hasta conocer la temática de este año”, contó Marcelo Aimetta, uno de los profesores que trabajan en el proyecto desde la primera hora, a El Roldanense. “Como es la tercera vez que participamos, lo encaramos de otra manera, tenemos experiencia, sabemos los tiempos que lleva el desarrollo y hay una estructura de trabajo armada”, señaló.

Las bases del concurso ya fueron dadas a conocer y el equipo está inscripto en el certamen. De hecho, se encuentran trabajando en las primeras bases del nuevo satélite. “El tema de trabajo, una misión secundaria, puede ser libre o se dará a conocer al final de las capacitaciones, que empiezan la segunda semana de junio”, contó el docente, quien también destacó el trabajo de los estudiantes. “La respuesta de los chicos es excelente, están entusiasmados como siempre; en este proyecto trabajan alumnos de tercer y quinto año”, expresó.

“Encarar el desafío por tercera vez es una alegría porque significa que hay una continuidad en el interés de los chicos por la propuesta. En los dos años que no hubo certamen seguimos trabajando en otras cosas con las que acumulamos experiencia”, celebró. “Solo queda un miembro del equipo que ganó en 2023 y el resto son nuevos, eso significa que no fue algo del momento, sino un proyecto que ya lleva cinco años. Realmente es un logro el que sentimos como docentes al poder inspirar o incentivar vocaciones científicas”, valoró.