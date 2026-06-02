Anuncian un corte de energía programado para este miércoles en varios barrios de Roldán

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este miércoles 3 de junio se realizará un corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de Roldán debido a trabajos de montaje de una Subestación Transformadora Aérea (SETA) y tareas de mantenimiento general en la red.

Según detallaron, la interrupción del servicio se extenderá desde las 9 hasta las 14 horas y afectará a los barrios ubicados en el lado sur de Las Acequias, Santa Teresa, el sector oeste de Cotos de la Alameda, Parque Esmeralda, Travattore Giandoménico, San Eduardo, María Esther, Las Estacas, El Troncal, Los Olmos, Maíz, El Cielo y el lado este de Los Aromos.

Además, desde la empresa señalaron que algunos sectores adicionales podrían verse afectados por cortes momentáneos de aproximadamente 15 minutos debido a maniobras operativas previstas para las 9 y las 14 horas.

La EPE indicó que, en caso de condiciones climáticas adversas, las tareas programadas podrán ser suspendidas. Asimismo, recordó que se reserva el derecho de restablecer el servicio antes o después del horario anunciado, según el avance de los trabajos.

Desde la empresa solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante la interrupción del suministro eléctrico prevista para la jornada del miércoles.