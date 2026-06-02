Asado, folklore y mateada: preparan una gran peña criolla en Roldán con el show en vivo de un reconocido músico regional

La ciudad de Roldán se prepara para vivir una jornada a puro folklore con la presentación de Jorge Salcedo, quien llegará a Mola Eventos el próximo 14 de junio desde las 13 horas con un espectáculo pensado para los amantes de la música popular y las tradiciones argentinas.

El evento combinará música en vivo, gastronomía típica y una propuesta recreativa que se extenderá hasta las 17 horas. Según se informó, el menú incluirá empanadas fritadas en vivo, chorizo, morcilla, porción de pechito de cerdo, ensaladas, papas fritas, postre helado, gaseosa y copa de vino.

Además del show principal, desde la organización invitaron a los asistentes a llevar su mate para compartir la tarde, ya que también habrá venta de chipa y pastelitos durante toda la jornada.

El valor de la entrada será de 60 mil pesos por persona e incluirá el espectáculo completo y el almuerzo. Las entradas serán únicamente anticipadas y podrán adquirirse hasta el próximo 10 de junio.

Con una propuesta que mezcla música, tradición y sabores típicos, el encuentro promete convertirse en una de las peñas destacadas de junio en la región.

Reservas al 341 3 052324