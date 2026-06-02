Ciudad Futura hace pie en Roldán de la mano de la Asociación Civil “Pertenecer”

Con los ediles rosarinos Juan Monteverde y Caren Tepp a la cabeza, Ciudad Futura y la Asociación Civil “Pertenecer” llegan a Roldán y lo hacen, según remarcan, desde una convicción profunda: “Las ciudades no se transforman solamente con obras, sino también fortaleciendo los vínculos, la participación y el encuentro entre quienes las habitan todos los días”, señalaron desde el armado.

“En una ciudad que creció aceleradamente en los últimos años, donde conviven historias, recorridos y realidades distintas, sentimos la necesidad de generar espacios que nos permitan volver a encontrarnos, escucharnos y construir un sentido de pertenencia común. Desde ahí nace “Pertenecer”, agregaron.

“Creemos que una ciudad no se construye hacia arriba ni de espaldas a quienes la viven cotidianamente. Por eso compartimos los valores del municipalismo y trabajamos unidos a Ciudad Futura: construir de abajo hacia arriba, desde la participación organizada, la escucha y el protagonismo ciudadano. No venimos a señalar lo que falta desde afuera. Venimos a construir desde adentro”, destacaron.

Asimismo, valoraron: “Comprendemos que la escucha, la participación y el encuentro son los valores que nos anclan a la tarea de re-pensar-nos colectivamente y recuperar algo que muchas veces percibimos que falta: el sentir que somos parte de la ciudad que elegimos todos los días. Con respeto por la historia de Roldán, honrando sus raíces y siendo parte activa de su presente. Porque cuando una ciudad logra escucharse a sí misma, deja de estar fragmentada y empieza a reconocerse en un nosotros”.

De esta forma, comenzaron impulsar distintas acciones concretas. Una de ellas es el Observatorio Ciudadano 2026, una propuesta abierta y anónima organizada en distintos ejes temáticos que busca construir una mirada colectiva sobre la vida en Roldán, conocer mejor las problemáticas, necesidades y deseos de quienes habitan la ciudad y generar herramientas para pensar soluciones desde la realidad cotidiana.

Según remarcan, este Observatorio no es solo una encuesta, sino un primer paso para construir una Roldán “más consciente, más organizada y participativa”. Además, realizarán charlas, encuentros y espacios culturales abiertos para seguir fortaleciendo los lazos sociales.

Para participar del Observatorio Ciudadano 2026 de manera anónima, lo podés hacer haciendo clic aquí