El ex predio de Nazaret ya tiene los colores de Sportsman: empezaron las obras y hay fecha de inauguración

A cinco meses de que se oficializó la cesión de parte de la Municipalidad, Sportsman comenzó este lunes las obras en el predio Nazareth.

Según detallaron miembros de la comisión directiva ante la consulta de El Roldanense, el club apunta a que los trabajos estén listos para cuando culminen las vacaciones de invierno.

Allí entrenarán las diferentes divisiones de fútbol de la Cebra, tanto de los equipos masculinos como femeninos.