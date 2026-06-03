La escuela Técnica suspendió el uso de celular en dos cursos al detectar que no es usado con fines pedagógicos

La escuela Técnica de Roldán prohibió el uso del celular para los alumnos de dos cursos del turno mañana. La medida fue comunicada por las autoridades en el cuaderno de comunicaciones de los chicos y a través de las redes.

Según expusieron, tomaron tal determinación debido a que detectaron que “los estudiantes no están haciendo un uso pedagógico del dispositivo, sino faltas al acuerdo de convivencia escolar”.

El Concejo de la institución agregó que se observaron “problemas de convivencia en el aula con intervención y uso de los celulares”.

La decisión tomada por la escuela se encuentra sujeta a modificaciones y estará “en evaluación permanente” por un mes, hasta el próximo 3 de julio.