Megaoperativo contra la banda “Los Menores”: allanamientos en Roldán, droga y cuatro detenidos

La Policía de Investigaciones (PDI), junto a distintas fuerzas tácticas de la Policía de Santa Fe, llevó adelante durante la madrugada de este miércoles un importante operativo en las ciudades de Rosario, Granadero Baigorria y Roldán, en el marco de una investigación por asociación ilícita vinculada a la organización conocida como “Los Menores”.

El procedimiento, coordinado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Ignacio Hueso, incluyó once allanamientos simultáneos y culminó con la aprehensión de cuatro personas, además del secuestro de droga, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo de mayor relevancia se desarrolló en una vivienda ubicada en calle Los Plátanos al 400, en Granadero Baigorria. Allí fueron detenidos Gastón Emanuel V., de 38 años; Julieta Agustina C., de 22; Micaela Solange R. D., de 28; y Ezequiel Matías J., de 39, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación es llevada adelante por la Unidad de Captura de Alto Perfil (UCAP) de la PDI y se basa en tareas de inteligencia criminal, seguimientos, análisis de información y trabajos de campo que permitieron identificar distintos puntos utilizados presuntamente por integrantes de la organización para su permanencia, circulación, apoyo logístico y resguardo.

La banda “Los Menores” es investigada por su presunta vinculación con hechos de violencia de alta lesividad, disputas territoriales y conexiones con sectores de la barra brava de Rosario Central.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 19 teléfonos celulares, 1.500.000 pesos en efectivo, 4.700 dólares y 25 envoltorios con una sustancia que sería cocaína, la cual será sometida a las pericias correspondientes para determinar su composición.

Los allanamientos se realizaron en distintos domicilios de Rosario, ubicados en Pedro Lino Funes al 600 bis, Solís y Junín, Chaco al 700, Génova al 7800 (dos viviendas), Génova al 8500, Schweitzer al 7700 y Colombres al 1200 bis. Además, las medidas judiciales alcanzaron dos inmuebles de la ciudad de Roldán, situados en Santa Clara al 1700 y Los Aromos al 1000.

Las tareas fueron ejecutadas por la UCAP de la PDI con la colaboración de áreas operativas de Rosario, Casilda y Cañada de Gómez, junto a grupos de irrupción de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), la Policía de Acción Táctica (PAT), el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y el Grupo Táctico Multipropósito (GTM).

Por disposición del fiscal Hueso, se ordenó el secuestro de todos los elementos hallados durante los procedimientos y la aprehensión de los dos hombres y las dos mujeres involucrados, mientras continúa el avance de la investigación para determinar su grado de participación dentro de la organización investigada.