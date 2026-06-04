Las siete empresas roldanenses que dijeron presente en la principal expo agroindustrial del país

Con la apertura de AgroActiva 2026 en la localidad de Armstrong, la región volvió a convertirse en el epicentro del sector agroindustrial argentino. La exposición a cielo abierto más importante del país reúne a miles de productores, empresarios y referentes del ámbito productivo para conocer las últimas innovaciones en maquinaria, tecnología e insumos para el campo.

En este contexto, Roldán tuvo una destacada presencia a través de siete empresas locales que participan de la muestra exhibiendo sus productos y servicios. Durante la jornada inaugural, el intendente Daniel Escalante recorrió el predio y acompañó a los representantes de las firmas que representan a la ciudad en esta nueva edición.

Las empresas roldanenses presentes en AgroActiva 2026 son Indecar, Danes, Motorpart, Los Profesionales, Ropa de Campo La Caballeriza, Gin La Salvaje y Vermut Arrabal, emprendimientos que reflejan la diversidad productiva y el crecimiento económico de la ciudad.

Desde el municipio destacaron además el acompañamiento de la diputada provincial Silvana Di Stefano, quien colaboró para que las empresas locales pudieran formar parte de la exposición y acceder a una de las vidrieras más importantes del país para el sector.

“Estamos muy contentos de que Roldán diga presente en esta muestra que es una de las más grandes de todo el país. Roldán forma parte del corazón productivo de la provincia y de la Argentina, y hoy vinimos a demostrar nuestro increíble potencial”, expresó Escalante durante la recorrida.

Asimismo, el mandatario remarcó la importancia de respaldar al entramado productivo local y valoró el esfuerzo de quienes apuestan al crecimiento. “Es importante apoyar a quienes generan empleo y mueven la economía de nuestras localidades, y que cuando tienen un peso, lo invierten para seguir produciendo más”, sostuvo.

La participación de las empresas roldanenses en AgroActiva 2026 representa una nueva oportunidad para fortalecer vínculos comerciales, abrir mercados y mostrar el potencial productivo de una ciudad que continúa consolidándose como uno de los polos de desarrollo más importantes de la región.