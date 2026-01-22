Roldán: Bomberos le salvaron la vida a un nene que llegó hasta el cuartel con síntomas de ahogamiento
El hecho ocurrió este miércoles y desde el cuartel relataron como fue el momento en el que debieron reanimarlo.
En la tarde de este miércoles, un niño con síntomas de ahogamiento fue trasladado de manera urgente por su padre al cuartel de Bomberos Voluntarios de Roldán, quienes intervinieron de urgencia y le salvaron la vida.
Dos bomberos que se encontraban de guardia actuaron de inmediato, realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizar al menor y coordinando su derivación urgente al hospital local.
Actualmente, el niño permanece internado y evoluciona favorablemente, encontrándose en buen estado de salud.
“Desde nuestra institución destacamos y honramos profundamente la rápida, profesional y comprometida labor de nuestras camaradas, cuyo accionar fue determinante en este momento crítico. Asimismo, agradecemos a Dios por la recuperación del pequeño y acompañamos con nuestro apoyo a su familia”, destacaron desde el cuartel.
“Reafirmamos, una vez más, nuestro compromiso permanente con la comunidad, estando siempre al servicio de la vida”, finalizaron.