Carnavales 2026: cómo será el operativo de seguridad y por dónde estará prohibido circular

Este viernes 20 y sábado 21 Roldán vivirá en el Paseo de la Estación (Pellegrini entre Las Heras y Berni) la fiesta de Carnavales 2026, una de las más convocantes a nivel de público ya que no sólo es esperada por los propios roldanenses sino por habitantes de localidades vecinas.

Con el objetivo de contener al público y garantizar la tranquilidad de los vecinos, el municipio junto con las fuerzas de seguridad establecieron un importante Operativo de Seguridad

El operativo contará con efectivos de la Policía de Santa Fe, que trabajarán en conjunto con personal de seguridad privada. Además, agentes de la Guardia Urbana Roldán (GUR) estarán a cargo de los cortes de tránsito, sumándose también el monitoreo permanente a través del sistema de cámaras de vigilancia.

Habrá cortes que impedirán la circulación vehicular en las siguientes intersecciones:

• Pellegrini y Las Heras

• Pellegrini y Berni

• López y Brown

• Rioja e Independencia

El único ingreso habilitado será por la intersección de Pellegrini y Berni, con el objetivo de ordenar el acceso y reforzar la seguridad.

Se recuerda que estará prohibido el ingreso con heladeritas o conservadoras, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como camisetas y banderas de clubes.

Los shows que habrá cada día

La primera noche contará con el desfile en el corsódromo de las comparsas locales, «Estrella de Mar» y «Nueva Bella», y la participación de Comparsa Los Herederos invitada de la ciudad de Rosario. En el escenario principal se presentarán Ramiro Cardozo, Sergio Morán, Diana Ríos y Grupo Trinidad. Además, durante la jornada habrá fiesta de la espuma para disfrutar en familia.

En la segunda noche volverán a desfilar las comparsas locales Estrella de Mar y Nueva Bella, junto a la Comparsa Maringá de la ciudad de Carcarañá. En el escenario mayor actuarán Mi Bonita Cumbia, Sofía Gazzaniga, Freddy y Los Solares, y Los Peñaloza.