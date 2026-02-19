Paro general de CGT: sin transporte interurbano, habrá siete cortes en el Gran Rosario

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó el paro general de 24 horas previsto para este jueves, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. En ese marco, no habrá actividad pública en ningún nivel del Estado y tampoco transporte urbano ni interurbano.

En el Gran Rosario, la jornada incluirá una serie de cortes de tránsito y actos de protesta organizados por gremios y organizaciones sindicales. En total, se anunciaron siete puntos de interrupción que se concentrarán entre las 12 y las 14 horas.

En la ciudad de Rosario se llevarán adelante cinco cortes:

# Pte. Perón y Circunvalación (donde se realizará el acto de cierre)

# Travesía y Juan José Paso

# Alfonsín y Laguna

# Circunvalación y España

# 27 de Febrero y Necochea

Los organizadores indicaron que el acto principal se desarrollará en la intersección de Pte. Perón y Circunvalación, donde se espera la participación de referentes sindicales y trabajadores de distintos sectores.

Otro corte se suma en Villa Gobernador Gálvez en Avenida San Martín y Circunvalación (zona conocida como “La Virgencita”) y uno más en San Lorenzo en Urquiza y San Martín, en la tradicional esquina de los bancos.

Desde la central obrera señalaron que los cortes buscan visibilizar el rechazo a la reforma laboral, al considerar que implica una «pérdida de derechos para los trabajadores».