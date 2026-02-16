Di Stefano valoró el inicio anticipado del período ordinario y respaldó los ejes de gestión provincial

Por primera vez en la historia institucional de Santa Fe, el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial comenzó el 15 de febrero. El cambio es consecuencia de la Reforma de la Constitución de 2025 que rige desde septiembre pasado, fecha hasta la cual las sesiones ordinarias se iniciaban el 1° de mayo.

Como es habitual, la apertura estuvo encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien brindó su mensaje anual ante la Asamblea Legislativa en lo que será el 144 período, en el que repasó los principales ejes de su gestión y trazó los lineamientos para 2026.

En ese marco, la diputada provincial y presidenta del Bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Silvana Di Stefano, valoró el inicio anticipado de la actividad parlamentaria y remarcó la importancia de contar con más tiempo institucional para debatir políticas públicas.

Di Stefano coincidió con el diagnóstico realizado por el gobernador en materia de seguridad y subrayó los avances logrados durante el último año: “Pullaro fue muy claro al mostrar que hoy tenemos menos delitos y menos homicidios en la provincia. Ese es un resultado del trabajo firme del Estado, de una decisión política de enfrentar al crimen y de acompañar a las fuerzas de seguridad con recursos y planificación, tal como se anunció con las medidas de recomposición”, expresó.

“Somos una gestión pro policía y no vamos a escatimar recursos para su bienestar”, sumó la diputada en relación al nuevo plan integral para las fuerzas de seguridad implementadas por el Gobierno de Santa Fe, orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y bienestar del personal policial, atendiendo también a planteos de distintos sectores de la fuerza.

Asimismo, la legisladora resaltó los logros alcanzados en el área educativa, tanto en infraestructura como en calidad pedagógica. “Hay una inversión histórica en edificios escolares y también una mejora en los resultados pedagógicos, según lo evidencian los resultados de la última evaluación de fluidez y comprensión lectora. Desde diciembre de 2023 la educación de nuestros niños y adolescentes volvió a ser prioridad en Santa Fe”, afirmó.

En particular, celebró especialmente los anuncios que benefician a los jubilados provinciales: no prorrogar la aplicación del aporte solidario extraordinario establecido en la Ley de Emergencia y la reducción del plazo en el traslado de los aumentos otorgados al personal activo. “De este modo, los beneficios del salvataje de la Caja de Jubilaciones llegan a quienes aportaron durante años”, subrayó Di Stefano.

También resaltó lo informado por el gobernador durante su mensaje, sobre la compra del inmueble donde funcionaba el hogar «Casa Cuna», en la ciudad de Santa Fe para convertirlo en el Polo de la Niñez; y en Rosario, la instalación del primer «Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Adolescente», en el marco de sus nuevas competencias en la ley 14.228 que instituye el Código Procesal Penal Juvenil.

Por último, la legisladora hizo hincapié en uno de los ejes centrales del mensaje del mandatario, que tuvo que ver con el desarrollo productivo y la generación de empleo, además de la necesidad de avanzar con más y mejor obra pública. “Hay que seguir avanzando en políticas que generen trabajo y puestos de calidad. Como dijo el gobernador, el crecimiento económico tiene que traducirse en oportunidades reales para las familias santafesinas, con igualdad de oportunidades y ayudando, incentivando, y protegiendo a la industria local”, sostuvo.

Finalmente, la legisladora consideró que el nuevo calendario legislativo permitirá desarrollar una agenda más amplia y precisa: “Vinimos a trabajar y a resolver problemas históricos. Santa Fe está para más y ese potencial es el que queremos impulsar día a día”, cerró.