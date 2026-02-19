Paro de la CGT en Roldán: qué servicios se ven afectados y cuáles funcionan con normalidad

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó con fuerte adhesión en Roldán, donde las calles se mostraron con escaso movimiento.

Desde el Municipio aseguraron que durante la jornada de hoy habrá guardias mínimas en el área de Servicios Públicos para atender urgencias. La Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo funcionarán con normalidad, al igual que el sistema de recolección de residuos.

En tanto, el servicio de transporte urbano e interurbano no funcionará. Tampoco habrá atención al vecino en el Palacio Municipal ni en los Centros de Gestión Municipal. Los centros de salud municipales permanecerán cerrados, manteniéndose únicamente guardias en el Hospital y en el Centro de Salud de Tierra de Sueños III.

La Municipalidad informó, además, que en las distintas dependencias estarán trabajando funcionarios y personal contratado, a fin de garantizar los servicios básicos durante la jornada.

En términos más generales, la medida de fuerza implica que no haya atención en los bancos; el puerto se encuentra sin actividad; tampoco hay atención en el Correo ni en la EPE, donde solo operan guardias mínimas.

Es importante destacar que también todos los niveles de educación tienen suspendidas sus actividades, si bien el ciclo electivo aún no comenzó si los docentes ya se habían reincorporado y había mesas de exámenes planificadas que fueron suspendidas.