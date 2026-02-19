Temporal en Roldán: el viento voló el techo de una vivienda en barrio Tierra de Sueños 3

En medio de la intensa tormenta del miércoles por la noche, se volaron las chapas del techo de una casa en barrio Tierra de Sueños 3. Ocurrió cerca de la medianoche, por calle Rigoberta Menchú y Talacasto.

Un vecino dio aviso de la situación a la GUR luego de escuchar ruidos fuertes y ver que una parte del techo voló hasta arriba de su propiedad.

Cabe aclarar que en la casa afectada no había ninguna persona al momento del hecho, ya que es una construcción a terminar. Los agentes pudieron contactarse con el dueño, quien reside actualmente en Rosario y se hizo presente en el lugar.

Minutos más tarde llegó una cuadrilla de bomberos local, que se encargó de retirar las chapas a fin de prevenir riesgos para los ocupantes y vecinos.