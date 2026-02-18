Paro general: la Municipalidad aseguró que prestará servicios “básicos y esenciales”

Desde el Municipio confirmaron que mañana se prestarán únicamente los servicios básicos y esenciales, debido al paro general anunciado por la CGT, al que adhiere la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales.

Desde el Ejecutivo local señalaron: “Al tratarse de un paro que afectará el servicio de transporte, el municipio se ve restringido de manera obligada en la prestación normal de los servicios”.

Durante la jornada del jueves habrá guardias mínimas en el área de Servicios Públicos para atender urgencias. La Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo funcionarán con normalidad, al igual que el sistema de recolección de residuos.

En tanto, el servicio de transporte urbano no funcionará. Tampoco habrá atención al vecino en el Palacio Municipal ni en los Centros de Gestion Municipal. Los centros de salud municipales permanecerán cerrados, manteniéndose únicamente guardias en el Hospital y el centro de Salud de Tierra de Sueños III.

Desde el municipio informaron además que en las distintas dependencias estarán trabajando funcionarios y personal contratado, a fin de garantizar los servicios básicos durante la jornada.