Lo encontraron en Roldán con un auto robado en San Lorenzo y quedó detenido menos de 24 horas

Un hombre de 46 años oriundo de Roldán fue detenido este martes cuando en la puerta de su domicilio la Policía encontró estacionado un auto que había sido denunciado como robado en la ciudad de San Lorenzo.

El lunes pasado personal de la PDI de esa localidad se comunicó con el jefe del Comando local para informar sobre un pedido de captura a un Fiat Uno color blanco que había sido robado y que estaría en Roldán, aportando imágenes del rodado.

Durante la madrugada del martes, los efectivos logran visualizar el vehículo estacionado por calle Avellaneda al 700, sin ocupantes. Sin embargo, en momentos que los efectivos estaban ahí todavía salió de un domicilio un hombre y dijo que ese auto era suyo. Al instante quedó detenido y el vehículo fue secuestrado, trasladando todo el procedimiento a la Comisaría Sexta.

Sin embargo, a las 10.30hs del mismo martes el acusado fue liberado ya que aceptó los cargos y quedó imputado por encubrimiento agravado.