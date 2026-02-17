La sacaron re barata: se quedó dormido mientras manejaba y volcó en la autopista

Un accidente de tránsito se registró este martes alrededor de las 6:15, sobre la autopista Rosario–Córdoba a la altura del kilómetro 299, dejando como saldo lesiones leves en uno de los ocupantes del vehículo involucrado.

Según informó la Unidad Regional II – Comando Radioeléctrico, el personal policial se encontraba patrullando la zona cuando fue comisionado por la central 911 hacia el mencionado sector de la traza por un siniestro vial. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a W. S. Z., de 28 años y domiciliado en San Lorenzo, quien manifestó que circulaba en sentido oeste-este a bordo de un automóvil marca Ford cuando, en un momento, se quedó dormido al volante, lo que provocó el vuelco del rodado.

El conductor viajaba acompañado por L. D. L., también de 28 años y domiciliado en Ricardone. A raíz del hecho, se solicitó una unidad sanitaria que arribó al lugar a través del móvil 04 del SIES, a cargo del doctor Jorge Curan, quien asistió al acompañante y le diagnosticó una herida cortante en el miembro inferior derecho que requirió sutura.

Consultado sobre la posibilidad de instar acción penal, el joven manifestó que no era su voluntad realizar denuncia, por lo que el hecho quedó encuadrado como lesiones leves sin instancia penal.

Por razones de jurisdicción, las actuaciones fueron remitidas a la Subcomisaría 22ª para su correspondiente intervención.