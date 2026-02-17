Controles en Ruta 9 y San Sebastian detectaron un conductor bastante pasado de copas

En el marco de los operativos de control vehicular que se desarrollan durante la temporada de verano, personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe y de la Guardia Urbana Roldán llevaron adelante un procedimiento conjunto en la intersección de Ruta Nacional 9 y calle San Sebastián.

Durante el operativo se detectó un caso de alcoholemia positiva. El conductor de un vehículo arrojó un resultado de 1,82 g/l en el test correspondiente, por lo que se procedió a la remisión del rodado al corralón municipal y a la retención de la licencia de conducir.

Los operativos no solo incluyeron controles fijos en puntos estratégicos, sino también patrullajes preventivos en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de reforzar la presencia en la vía pública y garantizar la seguridad de vecinos y vecinas.

Desde el municipio recordaron que estos controles forman parte del “Operativo Verano”, que se lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, con el objetivo de fortalecer la prevención y promover una conducción responsable.