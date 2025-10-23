Casa en venta en Cotos de la Alameda, Roldán: 1600 m2 con amplio parque forestado

Inmobiliaria Fernández Pool vende una casa con gran terreno doble, sobre ruta 9, Roldán.

Excelente propiedad ubicada en esquina sobre ruta 9, calle Pillahuinco y Tronador en unas de las zonas mas lindas de la ciudad (Cotos de La Alameda).

La Casa se desarrolla sobre dos lotes que suman 1600m2 con un amplio parque, forestado, totalmente cercado con Cancha de futbol y piscina también cercada.

Características Principales:

• 2 dormitorios

• 2 baños

• Cocina integrada

• Living comedor luminoso

• Quincho semi cubierto con parrillero, pileta de lavado con mesada de mármol

• Cuarto de guardado

• Piscina cercada, ideal para disfrutar con seguridad

• Gran jardín con una glorieta preciosa llena de jazmines y variedad de plantas, y con espacio para seguir construyendo o ampliar.

Más info: click acá